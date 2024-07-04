Aylık Enflasyon Beklentilerin Altında! Uzmanlar Rakamları Değerlendiriyor
Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...
Merve Kornik
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Barış Esen - Hakan Güldağ - Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.
Katılımcılar:
CANAN SAKARYA - PARLAMENTO MUHABİRİ
SERHAN YENİGÜN - TACİRLER YATIRIM ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ
MEHMET KAYA - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA MUHABİRİ
TUBA ERTUGAY - FONMAP KURUCU VE GENEL MÜDÜRÜ
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ