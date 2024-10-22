  1. Ekonomim
  2. Video Galeri
  3. Ekonomi
  4. Bankacılıkta Düşüş %3’ü Aştı! BIST100’de Neler Oluyor?

Bankacılıkta Düşüş %3’ü Aştı! BIST100’de Neler Oluyor?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Dr. Şeref Oğuz ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Katılımcılar:

BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
TONGUÇ ERBAŞ - AHLATCI YATIRIM GMY
MARUF BUZCUGİL - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ
PROF. DR. FATİH ÖZATAY – ESKİ TCMB BAŞKAN YARDIMCISI / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ

Diğer Videolar
Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde
Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde
Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek?
Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek?
TCMB Pas Geçti! İlk Faiz İndirimi Ne Zaman Gelir?
TCMB Pas Geçti! İlk Faiz İndirimi Ne Zaman Gelir?
Bitcoin Riskler Karşısında En İyi Yatırım Aracı Mı?
Bitcoin Riskler Karşısında En İyi Yatırım Aracı Mı?
Borsa, Altın... Yatırımcıları Neler Bekliyor? Uzmanlar Anlattı!
Borsa, Altın... Yatırımcıları Neler Bekliyor? Uzmanlar Anlattı!
Dikkatler Merkez Bankalarında! TCMB ve ECB’nin Kararı Ne Olacak?
Dikkatler Merkez Bankalarında! TCMB ve ECB’nin Kararı Ne Olacak?
Sanayi Alarm Veriyor, Nitelikli Eleman Açığı Artıyor!
Sanayi Alarm Veriyor, Nitelikli Eleman Açığı Artıyor!
Savunma Sanayii Fonu'na Kesinti İçeren Yasa Teklifi Geri Çekildi!
Savunma Sanayii Fonu'na Kesinti İçeren Yasa Teklifi Geri Çekildi!