  1. Ekonomim
  2. Video Galeri
  3. Ekonomi
  4. BIST100 Haftayı Nasıl Kapatır? | Ekonomi Masası

BIST100 Haftayı Nasıl Kapatır? | Ekonomi Masası

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Berfin Çipa ve Dr. Şeref Oğuz ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Konuklar;

CANAN SAKARYA - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
MEHMET KAYA - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA MUHABİRİ
PROF. DR. ERHAN ASLANOĞLU - BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
MERVE BÖLEN - YATIRIM FİNANMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI YÖNETMENİ

Diğer Videolar
Piyasa Hangi Gelişmeleri Fiyatlıyor? | Ekonomi Masası
Piyasa Hangi Gelişmeleri Fiyatlıyor? | Ekonomi Masası
Altın Bahisleri Tutmuyor | Paranın İzinde
Altın Bahisleri Tutmuyor | Paranın İzinde
Altın ve Gümüş Rekor Kırarken BIST100’de Tablo Negatif! Piyasa Neyi Fiyatlıyor? | Ekonomi Masası
Altın ve Gümüş Rekor Kırarken BIST100’de Tablo Negatif! Piyasa Neyi Fiyatlıyor? | Ekonomi Masası
Dünya Devleri Hedef Yükseltti! Altın ve Gümüş Ne Vadediyor? | Paranın İzinde | Atılım Murat
Dünya Devleri Hedef Yükseltti! Altın ve Gümüş Ne Vadediyor? | Paranın İzinde | Atılım Murat
Borsa Haftaya Negatif Başladı! Piyasa Ne Zaman Toparlanır? | Ekonomi Masası
Borsa Haftaya Negatif Başladı! Piyasa Ne Zaman Toparlanır? | Ekonomi Masası
Altın Yine Rekor Kırıyor! Düzeltme Gelecek Mi? | Paranın İzinde | Mehmet Ali Yıldırımtürk
Altın Yine Rekor Kırıyor! Düzeltme Gelecek Mi? | Paranın İzinde | Mehmet Ali Yıldırımtürk
Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | Ekonomi Masası
Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | Ekonomi Masası
Ons Altın 4 Bin Doların Üzerinde! Altında Ralli Devam Edecek Mi? | Ekonomi Masası
Ons Altın 4 Bin Doların Üzerinde! Altında Ralli Devam Edecek Mi? | Ekonomi Masası