BIST 100 Sert Düştü, Gram Altın Rekorda, Dolar Yükselişe Geçti! Piyasa Neyi Fiyatlıyor?
Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...
Merve Kornik
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dr. Barış Esen - Hakan Güldağ - Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.
KATILIMCILAR
CANAN SAKARYA - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
ÇAĞLAR TOROS - İNFO YATIRIM STRATEJİSTİ
MARUF BUZCUGİL - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ
PROF. DR. EGE YAZGAN - BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANMAN DİREKTÖRÜ