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  4. BIST 100 Sert Düştü, Gram Altın Rekorda, Dolar Yükselişe Geçti! Piyasa Neyi Fiyatlıyor?

BIST 100 Sert Düştü, Gram Altın Rekorda, Dolar Yükselişe Geçti! Piyasa Neyi Fiyatlıyor?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Dr. Barış Esen - Hakan Güldağ - Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

KATILIMCILAR

CANAN SAKARYA - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
ÇAĞLAR TOROS - İNFO YATIRIM STRATEJİSTİ
MARUF BUZCUGİL - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ
PROF. DR. EGE YAZGAN - BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANMAN DİREKTÖRÜ

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