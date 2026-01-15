  1. Ekonomim
  4. BIST100 Soluklanırken Altın ve Gümüş Hız Kesmiyor! | Ekonomi Masası | 15 OCAK

Berfin Çipa ve Talip Aktaş ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Konuklar;

BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
MEHMET ALİ YILDIRIMTÜRK – ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
PROF. DR. EMRE ALKİN - TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI

