BIST100 Soluklanırken Altın ve Gümüş Hız Kesmiyor! | Ekonomi Masası | 15 OCAK

BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ MEHMET ALİ YILDIRIMTÜRK – ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ PROF. DR. EMRE ALKİN - TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.