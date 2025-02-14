  1. Ekonomim
  2. Video Galeri
  3. Ekonomi
  4. BIST100’ün Küresel Gelişmelere Hassasiyeti Arttı Mı? Piyasa Haftayı Nasıl Kapatacak?

BIST100’ün Küresel Gelişmelere Hassasiyeti Arttı Mı? Piyasa Haftayı Nasıl Kapatacak?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Dr. Barış Esen - Dr. Şeref Oğuz - Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Katılımcılar:


BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHA
EDA KARADAĞ - GEDİK YATIRIM YATIRIM DANIŞMANLIĞI MÜDÜR YARDIMCISI
MEHMET KAYA - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA MUHABİRİ
ALAATTİN AKTAŞ - EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANMAN DİREKTÖRÜ

Diğer Videolar
Altın rekorunu ne zaman tazeler | Erol Gürcan
Altın rekorunu ne zaman tazeler | Erol Gürcan
Nitelikli İş Bizi Nasıl Bulur?| Murat Yeşildere
Nitelikli İş Bizi Nasıl Bulur?| Murat Yeşildere
Borsa,dolar,altın | Üzeyir Doğan'dan hisse yorumu
Borsa,dolar,altın | Üzeyir Doğan'dan hisse yorumu
ABD Enflasyonu Beklentileri Aştı! Piyasanın Tepkisi Ne Oldu?
ABD Enflasyonu Beklentileri Aştı! Piyasanın Tepkisi Ne Oldu?
Hangi Yatırım Fonu Ne Kazandırıyor? | Mehmet Gerz
Hangi Yatırım Fonu Ne Kazandırıyor? | Mehmet Gerz
Piyasa ABD Enflasyonuna Odaklandı! Altın, Dolar ve Borsa Ne Tepki Verecek?
Piyasa ABD Enflasyonuna Odaklandı! Altın, Dolar ve Borsa Ne Tepki Verecek?
Altında kâr satışları yakın mı? Yatırımcı alım için geç mi kaldı?
Altında kâr satışları yakın mı? Yatırımcı alım için geç mi kaldı?
Hisseler İçin Beklentiler | Yasin Özdemir
Hisseler İçin Beklentiler | Yasin Özdemir