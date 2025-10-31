  1. Ekonomim
  4. Borsa, Altın, Fonlar: Kasım Ayı Senaryoları! | Paranın İzinde | Mete Yüksel

Borsa, Altın, Fonlar: Kasım Ayı Senaryoları! | Paranın İzinde | Mete Yüksel

📌 Paranın İzinde | 31 Ekim 2025 🎙️ Sunucu: Süheyla Yılmaz 🎓 Konuk: Mete Yüksel

Trump-Şi görüşmesi: Uzmanlar bu beş sektöre dikkat çekiyor!
Piyasalar ‘geçmiş kazançların hayaletleriyle’ karşı karşıya
Parasal genişleme başlayacak mı?
ABD Borsalarında kasım ayında neler olacak?
Şirket bilançoları iyi gelirken, ABD piyasalarından korkmaya gerek var mı? Borsa İstanbul’un 2026’da ana teması ne olacak?
Yatırım fonlarında hangi temalar öne çıkacak?

