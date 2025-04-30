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  4. Borsa İstanbul Kritik Seviyenin Altına Sarktı! 9 Bin 300’ün Altındaki Kapanış Ne İfade Ediyor?

Borsa İstanbul Kritik Seviyenin Altına Sarktı! 9 Bin 300’ün Altındaki Kapanış Ne İfade Ediyor?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Dr. Barış Esen, Berfin Çipa ve Hakan Güldağ ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

KONUKLAR:

BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
VOLKAN DÜKKANCIK - MARBAŞ YATIRIM DANIŞMANLIĞI BİRİM DİREKTÖRÜ
MARUF BUZCUGİL - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİİ
PROF. DR. BİNHAN ELİF YILMAZ - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANMAN DİREKTÖRÜ
ABDULLAH TOLU - YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI

 

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