  1. Ekonomim
  2. Video Galeri
  3. Ekonomi
  4. Borsa İstanbul Neden 10 Bin Puanın Üzerinde Kalıcı Olamıyor?

Borsa İstanbul Neden 10 Bin Puanın Üzerinde Kalıcı Olamıyor?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Hakan Güldağ ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

 

Katılımcılar:

CANAN SAKARYA - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ

MEHMET ALİ YILDIRIMTÜRK - ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI

HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ

PROF. DR. EMRE ALKİN - TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI

DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANMAN DİREKTÖRÜ

Diğer Videolar
Yatırım travması nasıl çözülür?
Yatırım travması nasıl çözülür?
Altın Gümüş Rasyosu Ne Söylüyor? | MURAT İMAN
Altın Gümüş Rasyosu Ne Söylüyor? | MURAT İMAN
Borsa Yükselişle Başladı, TL’nin Değeri Dört Yılın Zirvesinde! TL Varlıkları 2025’te Ne Olacak?
Borsa Yükselişle Başladı, TL’nin Değeri Dört Yılın Zirvesinde! TL Varlıkları 2025’te Ne Olacak?
Borsa İstanbul'u Şekillendiren Katalizörler! Merkez Bankaları Altın Alıyor
Borsa İstanbul'u Şekillendiren Katalizörler! Merkez Bankaları Altın Alıyor
Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek?
Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek?
Memur ve Emekli Maaş Zamları Belli Oldu
Memur ve Emekli Maaş Zamları Belli Oldu
Borsa, 2025'te Enflasyonun Üzerinde Getiri Sağlar mı?
Borsa, 2025'te Enflasyonun Üzerinde Getiri Sağlar mı?
Gözler Enflasyon Verisinde! Piyasalar Ne Tepki Verir?
Gözler Enflasyon Verisinde! Piyasalar Ne Tepki Verir?