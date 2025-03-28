Borsa İstanbul’da Hafta Kapanışı Nasıl Olacak?
Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...
Merve Kornik
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Dr. Barış Esen - Berfin Çapa - Dr. Şeref Oğuz ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.
KONUKLAR:
CANAN SAKARYA - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
MEHMET KAYA - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA MUHABİRİ
PROF. DR. SİNAN ALÇIN - KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANMAN DİREKTÖRÜ