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  4. Borsa İstanbul’da Hafta Kapanışı Nasıl Olacak?

Borsa İstanbul’da Hafta Kapanışı Nasıl Olacak?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Dr. Barış Esen - Berfin Çapa - Dr. Şeref Oğuz ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

KONUKLAR:

CANAN SAKARYA - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
MEHMET KAYA - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA MUHABİRİ
PROF. DR. SİNAN ALÇIN - KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANMAN DİREKTÖRÜ

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