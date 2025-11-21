  1. Ekonomim
  4. Borsada 11 Bin Mücadelesi! BIST100 Haftayı Nasıl Kapatır? | Ekonomi Masası | 21 Kasım

Borsada 11 Bin Mücadelesi! BIST100 Haftayı Nasıl Kapatır? | Ekonomi Masası | 21 Kasım

Berfin Çipa, Vahap Munyar ve Dr. Barış Esen ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Haber Merkezi
CANAN SAKARYA - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
MEHMET GERZ - OSMANLI PORTFÖY GENEL MÜDÜRÜ
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
DR. ŞEREF OĞUZ - EKONOMİ GAZETESİ YAYIN KURULU BAŞKANI
MERVE BÖLEN - YATIRIM FİNANMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI YÖNETMENİ

