Borsada 11 Bin Mücadelesi! BIST100 Haftayı Nasıl Kapatır? | Ekonomi Masası | 21 Kasım

CANAN SAKARYA - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ MEHMET GERZ - OSMANLI PORTFÖY GENEL MÜDÜRÜ HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ DR. ŞEREF OĞUZ - EKONOMİ GAZETESİ YAYIN KURULU BAŞKANI MERVE BÖLEN - YATIRIM FİNANMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI YÖNETMENİ
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.