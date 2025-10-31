Borsada 11 Bin Mücadelesi! BIST100 Haftayı Nasıl Kapatır? | #EkonomiMasası | 31 Ekim
Berfin Çipa, Talip Aktaş ve Dr. Barış Esen ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Konuklar;
BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
EDA KARADAĞ - GEDİK YATIRIM YATIRIM DANIŞMANLIĞI MÜDÜR YARDIMCISI
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
DR. BURCU ÜNÜVAR - TSKB BAŞEKONOMİSTİ VE DİREKTÖRÜ
MERVE BÖLEN - YATIRIM FİNANMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI YÖNETMENİ