Borsada 2026 Yılı Daha mı İyi Geçecek? | Tuncay Turşucu | Haftanın Stratejisi

Tuncay Turşucu, Şenay Zeren'in sunduğu Haftanın Stratejisi programında Borsa İstanbul'a dair değerlendirmelerini aktardı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Konu başlıkları;

TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı piyasaları nasıl etkiler?
2026 yılında Borsa İstanbul, 2025’e göre daha iyi bir yıl mı olacak?
2026’da Borsa İstanbul’un önündeki en büyük riskler neler?
2026’da Borsa İstanbul’da hangi sektörler ve şirketler öne çıkabilir?
2026’da yatırımcıların en çok beğendiği ve takip ettiği şirketler hangileri?
Borsa İstanbul 2026 yılını hangi seviyelerden tamamlayabilir?
Fed 2026 yılında faiz indirimi yapar mı?
Fed faiz kararı küresel piyasaları nasıl etkiler?
2026 için ideal portföy sepeti nasıl olmalı?
Hangi varlıklar portföyde ağırlık kazanmalı?

