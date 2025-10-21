  1. Ekonomim
Borsada 3. Çeyrek Bilanço Dönemi Başladı! Piyasaya Yansıması Nasıl Olacak? | Ekonomi Masası

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Berfin Çipa, Talip Aktaş ve Dr. Barış Esen ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Konuklar;

BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
ŞİRİN SARI - ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI
MEHMET KAYA - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA MUHABİRİ
ERDA GERÇEK - KOÇ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ
MERVE BÖLEN - YATIRIM FİNANMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI YÖNETMENİ

