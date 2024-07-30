  1. Ekonomim
  2. Video Galeri
  3. Ekonomi
  4. Borsada Bu Hafta Banka Bilançoları Mercek Altında

Borsada Bu Hafta Banka Bilançoları Mercek Altında

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Hakan Güldağ, Barış Esen ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Katılımcılar:
BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
ÇAĞLAR TOROS - İNFO YATIRIM STRATEJİSTİ
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
PROF. DR. NEVZAT SAYGILIOĞLU - ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ
ABDULLAH TOLU - YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI

Diğer Videolar
Bu Hafta Piyasada Yönü Hangi Veriler Belirleyecek?
Bu Hafta Piyasada Yönü Hangi Veriler Belirleyecek?
ABD Beklentilerin Üzerinde Büyüdü! Piyasa Nasıl Tepki Verdi?
ABD Beklentilerin Üzerinde Büyüdü! Piyasa Nasıl Tepki Verdi?
TCMB TL Swap İşlemlerine Son Veriyor
TCMB TL Swap İşlemlerine Son Veriyor
İmam, camide bıçaklı şahsa engel oldu
İmam, camide bıçaklı şahsa engel oldu
TCMB’den Enflasyon Mesajı: Temmuz’da Artacak!
TCMB’den Enflasyon Mesajı: Temmuz’da Artacak!
Borsada Kâr Satışları Yaşanır Mı?
Borsada Kâr Satışları Yaşanır Mı?
İstanbul'da hortum çıktı!
İstanbul'da hortum çıktı!
Dikkatler Merkez Bankası’nda! Faiz Kararı Ne Olur?
Dikkatler Merkez Bankası’nda! Faiz Kararı Ne Olur?