  1. Ekonomim
  2. Video Galeri
  3. Ekonomi
  4. Borsada Güçlü Yükseliş! BIST100 Haftayı Nasıl Kapatacak?

Borsada Güçlü Yükseliş! BIST100 Haftayı Nasıl Kapatacak?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Vahap Munyar - Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Katılımcılar:
CANAN SAKARYA - PARLAMENTO MUHABİRİ
EDA KARADAĞ - GEDİK YATIRIM YATIRIM DANIŞMANLIĞI MÜDÜR YARDIMCISI
MEHMET KAYA - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA MUHABİRİ
DR. ŞEREF OĞUZ - YAYIN KURULU BAŞKANI
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ

Diğer Videolar
AK Parti Kurmayları Emekli Maaşı İçin Toplanıyor! Zam Gelecek Mi?
AK Parti Kurmayları Emekli Maaşı İçin Toplanıyor! Zam Gelecek Mi?
“Sonraki Hamle Faiz İndirimi Olmayabilir” Uzmanlar Powell’ın Açıklamalarını Değerlendiriyor
“Sonraki Hamle Faiz İndirimi Olmayabilir” Uzmanlar Powell’ın Açıklamalarını Değerlendiriyor
Enflasyonda “Madde Fiyat” Tartışması Alevlendi!
Enflasyonda “Madde Fiyat” Tartışması Alevlendi!
Bu Hafta Piyasada Yönü Hangi Veriler Belirleyecek?
Bu Hafta Piyasada Yönü Hangi Veriler Belirleyecek?
Merkez Bankası Erken Faiz İndirimine Gider Mi?
Merkez Bankası Erken Faiz İndirimine Gider Mi?
Aylık Enflasyon Beklentilerin Altında! Uzmanlar Rakamları Değerlendiriyor
Aylık Enflasyon Beklentilerin Altında! Uzmanlar Rakamları Değerlendiriyor
Dikkatler Enflasyon Rakamlarına Çevrildi
Dikkatler Enflasyon Rakamlarına Çevrildi
Bakan Şimşek “Kazanç Vergisi” Dedi, Borsa Sert Geriledi!
Bakan Şimşek “Kazanç Vergisi” Dedi, Borsa Sert Geriledi!