Borsada Yeni Hikaye Aranıyor! | Ekonomi Masası | 26 Kasım

Özder Şeyda Uyanık, Vahap Munyar ve Dr. Barış Esen ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Canan Sakarya – Ekonomi Gazetesi Parlamento Muhabiri
Şirin Sarı - Altın ve Para Piyasaları Uzmanı
Maruf Buzcugil – Ekonomi Gazetesi Ankara Temsilcisi
Emre Alkin – Topkapı Üniversitesi Rektörü / Ekonomi Gazetesi Yazarı
Merve Bölen – Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Yönetmeni

