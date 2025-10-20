Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | Ekonomi Masası
Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...
TALİP AKTAŞ - BARIŞ ESEN - BERFİN ÇİPA ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.
Konuklar;
CANAN SAKARYA - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
DOÇ. DR. FİLİZ ERYILMAZ - ALB YATIRIM BAŞEKONOMİSTİ
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
DR. NURİ SEVGEN - ANADOLU YATIRIM GENEL MÜDÜRÜ
MERVE BÖLEN - YATIRIM FİNANSMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI YÖNETMENİ
ABDULLAH TOLU - YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI