Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek?
Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...
Merve Kornik
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hakan Güldağ - Dr. Barış Esen- Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.
Katılımcılar:
BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
DOÇ. DR. FİLİZ ERYILMAZ - ALB YATIRIM BAŞEKONOMİSTİ
MARUF BUZCUGİL - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ
PROF. DR. ZEYNEP ÖKTEN - NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ