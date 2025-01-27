  1. Ekonomim
  2. Video Galeri
  3. Ekonomi
  4. Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek?

Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Hakan Güldağ - Dr. Barış Esen - Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Katılımcılar:

BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
PROF. DR. EGE YAZGAN - BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANMAN DİREKTÖRÜ

Diğer Videolar
Hisseler İçin Beklentiler | Baki Atılal
Hisseler İçin Beklentiler | Baki Atılal
TCMB 250 Baz Puan Faiz İndirdi, Dikkatler Moody’s’e Çevrildi!
TCMB 250 Baz Puan Faiz İndirdi, Dikkatler Moody’s’e Çevrildi!
Altında ralli sinyali! Merkez Bankası faiz kararı | Doç. Dr. Filiz Eryılmaz
Altında ralli sinyali! Merkez Bankası faiz kararı | Doç. Dr. Filiz Eryılmaz
Dikkatler Merkez Bankası’na Çevrildi, TCMB’nin Faiz Kararı Ne Olacak?
Dikkatler Merkez Bankası’na Çevrildi, TCMB’nin Faiz Kararı Ne Olacak?
Borsa İçin Hedefler | Neye Ne Kadar Vergi Ödüyoruz? | Ahmet Deniz Yağbasan - Yusuf Cihad Demet
Borsa İçin Hedefler | Neye Ne Kadar Vergi Ödüyoruz? | Ahmet Deniz Yağbasan - Yusuf Cihad Demet
BofA Türk Bankaları İçin Hedef Yükseltti! BIST100 Ocak Ayını Nasıl Tamamlayacak?
BofA Türk Bankaları İçin Hedef Yükseltti! BIST100 Ocak Ayını Nasıl Tamamlayacak?
Hisse Senedi Fonu Alma Zamanı mı? 2025'te Bu Fonlar Öne Çıkabilir
Hisse Senedi Fonu Alma Zamanı mı? 2025'te Bu Fonlar Öne Çıkabilir
Trump Düğmeye Bastı: Piyasaları Ne Bekliyor? | DOÇ. DR. DERYA HEKİM
Trump Düğmeye Bastı: Piyasaları Ne Bekliyor? | DOÇ. DR. DERYA HEKİM