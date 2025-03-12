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  4. Cari Açık Tahminleri Aştı! Altın, Borsa Ne Olur? | Burcu Aydın | Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde

Cari Açık Tahminleri Aştı! Altın, Borsa Ne Olur? | Burcu Aydın | Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde

Süheyla Yılmaz'ın sunduğu Paranın İzinde programının bugünkü konuğu Dr. Burcu Aydın

Haber Merkezi
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-CARİ AÇIK TAHMİNLERİ AŞTI
-ENFLASYONDAKİ YAVAŞLAMANIN ASIL NEDENİ
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-KÜRESEL PİYASALARDA ABD KASIRGASI
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Süheyla Yılmaz'ın sunduğu Paranın İzinde programının bugünkü konuğu Dr. Burcu Aydın

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