Cari Açık Tahminleri Aştı! Altın, Borsa Ne Olur? | Burcu Aydın | Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde
Süheyla Yılmaz'ın sunduğu Paranın İzinde programının bugünkü konuğu Dr. Burcu Aydın
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
-CARİ AÇIK TAHMİNLERİ AŞTI
-ENFLASYONDAKİ YAVAŞLAMANIN ASIL NEDENİ
-FAİZ İNDİRİMLERİNDEN NE ZAMAN SONUÇ ALIRIZ?
-ALTIN TAMAM MI DEVAM MI?
-KÜRESEL PİYASALARDA ABD KASIRGASI
-EN BAŞARILI YATIRIMCI HALA NAKİTTE
Süheyla Yılmaz'ın sunduğu Paranın İzinde programının bugünkü konuğu Dr. Burcu Aydın