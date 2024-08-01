CB Yardımcısı Yılmaz Güncel OVP İçin Tarih Verdi!
Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...
Merve Kornik
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GÜNCELLEME
Hakan Güldağ, Barış Esen ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.
Katılımcılar:
BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
AHMET DENİZ YAĞBASAN - ALB YATIRIM ARAŞTIRMA ANALİSTİ
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
PROF. DR. EVREN BOLGÜN - BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ / İKTİSATÇI
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ