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  4. CB Yardımcısı Yılmaz Güncel OVP İçin Tarih Verdi!

CB Yardımcısı Yılmaz Güncel OVP İçin Tarih Verdi!

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Hakan Güldağ, Barış Esen ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Katılımcılar:

BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
AHMET DENİZ YAĞBASAN - ALB YATIRIM ARAŞTIRMA ANALİSTİ
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
PROF. DR. EVREN BOLGÜN - BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ / İKTİSATÇI
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ

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