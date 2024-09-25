  1. Ekonomim
  2. Video Galeri
  3. Ekonomi
  4. Cevdet Yılmaz: Borsa ve Kripto Vergileri Gündemimizden Düştü

Cevdet Yılmaz: Borsa ve Kripto Vergileri Gündemimizden Düştü

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Dr.Barış Esen, Dr. Şeref Oğuz ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Katılımcılar:

CANAN SAKARYA - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
AHMET DENİZ YAĞBASAN - AHLATCI YATIRIM ANALİSTİ
MEHMET KAYA - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA MUHABİRİ
PROF. DR. EMRE ALKİN - TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ
VAHAP MUNYAR - EKONOMİ GAZETESİ GENEL KOORDİNATÖRÜ

 

Diğer Videolar
Borsada Son Çeyrekte Hangi Sektörler Öne Çıkacak?
Borsada Son Çeyrekte Hangi Sektörler Öne Çıkacak?
S&P Yeşil Işık Yaktı: Kasımda Türkiye’nin Notu Artabilir!
S&P Yeşil Işık Yaktı: Kasımda Türkiye’nin Notu Artabilir!
Kazada 2 pilot hayatını kaybetti: Uçağın düşme anı kamerada
Kazada 2 pilot hayatını kaybetti: Uçağın düşme anı kamerada
TCMB ve BDDK’nın Düzenlemelerinin Ardından Piyasa Nasıl Açılır?
TCMB ve BDDK’nın Düzenlemelerinin Ardından Piyasa Nasıl Açılır?
Yıl Sonunda Altın, Dolar Ve Borsada Beklenti Ne Yönde?
Yıl Sonunda Altın, Dolar Ve Borsada Beklenti Ne Yönde?
Yılın Üçüncü Çeyreğinde Öne Çıkan Yatırım Araçları!
Yılın Üçüncü Çeyreğinde Öne Çıkan Yatırım Araçları!
OECD Türkiye Ekonomisini Nasıl Görüyor?
OECD Türkiye Ekonomisini Nasıl Görüyor?
Gözler Merkez Bankası’na Çevrildi! TCMB’nin Faiz Kararı Ne Olacak?
Gözler Merkez Bankası’na Çevrildi! TCMB’nin Faiz Kararı Ne Olacak?