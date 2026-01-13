Citi Altın Tahminini Yükseltti! | 20 Uzman'dan 2026 Tahmini | Paranın İzinde | Süheyla Yılmaz
📌 Paranın İzinde 🎙️ Sunucu: Süheyla Yılmaz
Konular;
🇺🇸 Trump’tan İran ile iş yapan ülkelere %25 gümrük vergisi
☢️ Beyaz Saray: İran için askerî seçenek masada
🇩🇪 Almanya / Merz: İran’ın son günleri
🏦 Eski Fed başkanlarından Trump yönetimine ortak tepki
🥇 Altın rekorun yakınlarında geziyor
📊 Citi altın ve gümüş tahminini yükseltti
🏗️ Alüminyum rekora yakın
⚖️ Mahkemeden Trump’a bir “dur” ihtarı daha
📉 Cari dengede dört ay sonra beklentinin üstünde açık