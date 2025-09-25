  1. Ekonomim
  4. Dikkatler Erdoğan-Trump Görüşmesinde! Piyasa Nasıl Tepki Verecek? | Ekonomi Masası

Dikkatler Erdoğan-Trump Görüşmesinde! Piyasa Nasıl Tepki Verecek? | Ekonomi Masası

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Berfin Çipa ve Dr. Şeref Oğuz ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

KONUKLAR;

CANAN SAKARYA - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ

MARUF BUZCUGİL - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ

PROF. DR. FATİH ÖZATAY – TCMB ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI

MERVE BÖLEN - YATIRIM FİNANMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI YÖNETMENİ

