Dikkatler Fed’e Çevrildi! Fed’in Faiz Kararı Piyasaları Nasıl Etkiler?
Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...
Merve Kornik
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dr.Barış Esen, Hakan Güldağ ve Şenay Zeren ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.
Katılımcılar:
CANAN SAKARYA - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
ERAL KARAYAZICI - INVEO PORTFÖY FON YÖNETİM MÜDÜRÜ
MARUF BUZCUGİL – EKONOMİ GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ
PROF. DR. EVREN BOLGÜN - BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ
BERNA ÖNSEL - YATIRIM FİNANSMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI UZMANI