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  4. Dikkatler Fitch’e Çevrildi! Türkiye Değerlendirmesi Borsa İstanbul’a Etki Eder Mi?

Dikkatler Fitch’e Çevrildi! Türkiye Değerlendirmesi Borsa İstanbul’a Etki Eder Mi?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Dr. Şeref Oğuz - Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Katılımcılar:

BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
EDA KARADAĞ - GEDİK YATIRIM YATIRIM DANIŞMANLIĞI MÜDÜR YARDIMCISI
MARUF BUZCUGİL - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ
PROF. DR. SİNAN ALÇIN - KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANMAN DİREKTÖRÜ

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