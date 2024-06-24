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  4. Dikkatler Meclis’te! Vergi Paketinde Ne Olacak?

Dikkatler Meclis’te! Vergi Paketinde Ne Olacak?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Barış Esen - Hakan Güldağ - Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Katılımcılar:

12:14 CANAN SAKARYA - PARLAMENTO MUHABİRİ
45:59 HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
57:47 PROF. DR. BURAK ARZOVA - MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
1:16:22 DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ

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