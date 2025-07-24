  1. Ekonomim
  2. Video Galeri
  3. Ekonomi
  4. Dikkatler Merkez Bankası’na Çevrildi, TCMB’nin Faiz Kararı Ne Olacak? | Ekonomi Masası

Dikkatler Merkez Bankası’na Çevrildi, TCMB’nin Faiz Kararı Ne Olacak? | Ekonomi Masası

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Dr. Barış Esen - Vahap Munyar ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

KONUKLAR;

BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
HELİN ÇELİK –BITOYO YÖNETİM DANIŞMANI
MARUF BUZCUGİL - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ
ALAATTİN AKTAŞ - EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
MERVE BÖLEN - YATIRIM FİNANMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI YÖNETMENİ

 

Diğer Videolar
Faiz Kararı Senaryoları! | Paranın İzinde | Erhan Aslanoğlu
Faiz Kararı Senaryoları! | Paranın İzinde | Erhan Aslanoğlu
ABD Ticaret Anlaşmaları İçin Geri Sayım Başladı! Borsalar, Dolar ve Altın Nasıl Etkilenecek?
ABD Ticaret Anlaşmaları İçin Geri Sayım Başladı! Borsalar, Dolar ve Altın Nasıl Etkilenecek?
Altının Cazibesi Devam Eder mi? | Borsayı Neler Bekliyor? | Kerem Aksoy | Haftanın Stratejisi
Altının Cazibesi Devam Eder mi? | Borsayı Neler Bekliyor? | Kerem Aksoy | Haftanın Stratejisi
ABD Hisselerinde Akıl Dışı Coşku mu, Fırsat mı? | Paranın İzinde | Ali Akova
ABD Hisselerinde Akıl Dışı Coşku mu, Fırsat mı? | Paranın İzinde | Ali Akova
Direnç Kırıldı, BIST100 Sert Yükseldi! Borsa İçin Yeni Senaryo Ne Olacak? | Ekonomi Masası
Direnç Kırıldı, BIST100 Sert Yükseldi! Borsa İçin Yeni Senaryo Ne Olacak? | Ekonomi Masası
Altında Son Durum: Güvenli Liman Fırsat mı, Tuzak | mı? Paranın İzinde | Mehmet Ali YıldırımTürk
Altında Son Durum: Güvenli Liman Fırsat mı, Tuzak | mı? Paranın İzinde | Mehmet Ali YıldırımTürk
Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | Ekonomi Masası
Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | Ekonomi Masası
Altında Beklenti Makası Açılıyor! | Paranın İzinde | Doç. Dr. Derya Hekim
Altında Beklenti Makası Açılıyor! | Paranın İzinde | Doç. Dr. Derya Hekim