Dikkatler Merkez Bankası’na Çevrildi, TCMB’nin Faiz Kararı Ne Olacak?
Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...
Merve Kornik
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Barış Esen - Hakan Güldağ - Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.
Katılımcılar:
00:00 Başlangıç
22:09 HELİN ÇELİK - KRİPTO PARA UZMANI
43:25 MEHMET KAYA - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA MUHABİRİ
54:12 PROF. DR. EMRE ALKİN - TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
1:17:55 DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ