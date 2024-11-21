  1. Ekonomim
  2. Video Galeri
  3. Ekonomi
  4. Dikkatler Merkez Bankası’na Çevrildi, TCMB’nin Faiz Kararı Ne Olacak?

Dikkatler Merkez Bankası’na Çevrildi, TCMB’nin Faiz Kararı Ne Olacak?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Hakan Güldağ - Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Katılımcılar:

BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
ÇAĞLAR TOROS - İNFO YATIRIM STRATEJİSTİ
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
PROF. DR. SİNAN ALÇIN - KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ
BERNA ÖNSEL - YATIRIM FİNANSMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI UZMANI

Diğer Videolar
TCMB Bize Ne Söylüyor? Bitcoin 'de 100 Bin Sesleri
TCMB Bize Ne Söylüyor? Bitcoin 'de 100 Bin Sesleri
Altında Yıl Sonu Beklentileri… Rekora Mı İmza Atacak, Düşüşe Mi?
Altında Yıl Sonu Beklentileri… Rekora Mı İmza Atacak, Düşüşe Mi?
Goldman'dan Güçlü Dolar Beklentisi
Goldman'dan Güçlü Dolar Beklentisi
Türkiye Enflasyonda Dönüm Noktasında Mı?
Türkiye Enflasyonda Dönüm Noktasında Mı?
Goldman'dan Altın İçin Rekor Tahmin! Enflasyon Neden Yakamızdan Düşmüyor?
Goldman'dan Altın İçin Rekor Tahmin! Enflasyon Neden Yakamızdan Düşmüyor?
Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek?
Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek?
Bitcoin Ne Zaman 100 Bini Görür? Güçlü Dolar Altını Ne Kadar Baskılayacak?
Bitcoin Ne Zaman 100 Bini Görür? Güçlü Dolar Altını Ne Kadar Baskılayacak?
Borsa, Kripto, Altın, Yatırım Fonları… Yatırımcı Rotasını Nereye Çevirecek?
Borsa, Kripto, Altın, Yatırım Fonları… Yatırımcı Rotasını Nereye Çevirecek?