  1. Ekonomim
  2. Video Galeri
  3. Ekonomi
  4. Dikkatler Merkez Bankası’na Çevrildi, TCMB’nin Faiz Kararı Ne Olacak?

Dikkatler Merkez Bankası’na Çevrildi, TCMB’nin Faiz Kararı Ne Olacak?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Hakan Güldağ - Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Katılımcılar:

CANAN SAKARYA - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
HELİN ÇELİK - KRİPTO PARA UZMANI
MARUF BUZCUGİL - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ
PROF. DR. FATİH ÖZATAY – ESKİ TCMB BAŞKAN YARDIMCISI / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ

Diğer Videolar
Kritik Faiz Kararı ve Piyasalar
Kritik Faiz Kararı ve Piyasalar
Altında Fiyat Yükseliyor Üretim Artmıyor| Doğru Fon Doğru Girişim İle Nasıl Buluşur?
Altında Fiyat Yükseliyor Üretim Artmıyor| Doğru Fon Doğru Girişim İle Nasıl Buluşur?
Rakam Belli Oldu! Yeni Asgari Ücret 22 Bin 104 TL
Rakam Belli Oldu! Yeni Asgari Ücret 22 Bin 104 TL
Borsa, Faiz, Dolar, Altın: Piyasalarda 2025 Stratejileri
Borsa, Faiz, Dolar, Altın: Piyasalarda 2025 Stratejileri
Piyasalar Yılı Nasıl Kapatacak?
Piyasalar Yılı Nasıl Kapatacak?
Asgari Ücret TCMB Faiz Kararından Önce Netleşir Mi?
Asgari Ücret TCMB Faiz Kararından Önce Netleşir Mi?
Borsa İçin Kritik Hafta: Faiz Kararı Ve Asgari Ücret
Borsa İçin Kritik Hafta: Faiz Kararı Ve Asgari Ücret
Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek?
Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek?