  1. Ekonomim
  2. Video Galeri
  3. Ekonomi
  4. Dikkatler Merkez Bankası’nda! Faiz Kararı Ne Olur?

Dikkatler Merkez Bankası’nda! Faiz Kararı Ne Olur?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Hakan Güldağ, Barış Esen ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Katılımcılar:

BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
BAKİ ATILAL - A1 CAPITAL GMY
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
PROF. DR. FATİH ÖZATAY - ESKİ TCMB BAŞKAN YARDIMCISI / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ
ZEYNEP GÜRCANLI - EKONOMİ GAZETESİ YAZARI

Diğer Videolar
Borsada Kâr Satışları Yaşanır Mı?
Borsada Kâr Satışları Yaşanır Mı?
İstanbul'da hortum çıktı!
İstanbul'da hortum çıktı!
Sezen Aksu ve Ceylan Ertem'den sokak hayvanları düeti: 'Bizi unutma'
Sezen Aksu ve Ceylan Ertem'den sokak hayvanları düeti: 'Bizi unutma'
Kredi Notu Artışlarının Devamı Gelir Mi?
Kredi Notu Artışlarının Devamı Gelir Mi?
Dikkatler Moody’s’te! Türkiye Kararı Ne Olacak?
Dikkatler Moody’s’te! Türkiye Kararı Ne Olacak?
Dolar Tahtını Euro’ya Mı Devrediyor?
Dolar Tahtını Euro’ya Mı Devrediyor?
Bütçede Yüksek Açık Piyasayı Nasıl Etkiler?
Bütçede Yüksek Açık Piyasayı Nasıl Etkiler?
Borsa, Dolar, Euro, Altın… Yılın İkinci Yarısında Piyasalar
Borsa, Dolar, Euro, Altın… Yılın İkinci Yarısında Piyasalar