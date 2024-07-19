Dikkatler Moody’s’te! Türkiye Kararı Ne Olacak?
Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...
Merve Kornik
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Talip Aktaş, Barış Esen ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.
Katılımcılar:
BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
TONGUÇ ERBAŞ - AHLATCI YATIRIM GMY
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
DR. ŞEREF OĞUZ - YAYIN KURULU BAŞKANI
MAKBULE DENİZ - YATIRIM FİNANSMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI UZMANI