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  4. Dikkatler Moody’s’te! Türkiye Kararı Ne Olacak?

Dikkatler Moody’s’te! Türkiye Kararı Ne Olacak?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Talip Aktaş, Barış Esen ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Katılımcılar:
BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
TONGUÇ ERBAŞ - AHLATCI YATIRIM GMY
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
DR. ŞEREF OĞUZ - YAYIN KURULU BAŞKANI
MAKBULE DENİZ - YATIRIM FİNANSMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI UZMANI

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