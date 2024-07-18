Dolar Tahtını Euro’ya Mı Devrediyor?
Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...
Merve Kornik
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Vahap Munyar, Barış Esen ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.
Katılımcılar:
BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
HELİN ÇELİK - KRİPTO PARA UZMANI
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
PROF. DR. KAMİL YILMAZ - KOÇ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ / BİLİM AKADEMİSİ ÜYESİ
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ
ABDULLAH TOLU - YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI