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  4. Dolar Tahtını Euro’ya Mı Devrediyor?

Dolar Tahtını Euro’ya Mı Devrediyor?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Vahap Munyar, Barış Esen ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Katılımcılar:

BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
HELİN ÇELİK - KRİPTO PARA UZMANI
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
PROF. DR. KAMİL YILMAZ - KOÇ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ / BİLİM AKADEMİSİ ÜYESİ
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ
ABDULLAH TOLU - YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI

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