Dünyaca Ünlü 40 Altın Analisti Tahminini Yükseltti! | Paranın İzinde | Şirin Sarı
Süheyla Yılmaz’ın sunduğu ve gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de
Süheyla Yılmaz'ın sunduğu Paranın İzinde'nin bugünkü konuğu Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı.
- 40 altın analisti neye göre tahminlerini yukarı çekti?
- Gram altın için yıl sonu beklentileri ne yönde?
- Altın/gümüş rasyosu yatırımcıya ne anlatıyor?
- Euro/Dolar paritesinde yön ne?
- Hangi para birimi yatırımcısına daha çok kazandırabilir?
- Goldman Sachs’tan hisse senetlerine yönelik “tarife” uyarısı ne anlama geliyor?
Ekonomi gündemini yakından takip edenler için kaçırılmayacak bir yayın!