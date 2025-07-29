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  4. Dünyaca Ünlü 40 Altın Analisti Tahminini Yükseltti! | Paranın İzinde | Şirin Sarı

Dünyaca Ünlü 40 Altın Analisti Tahminini Yükseltti! | Paranın İzinde | Şirin Sarı

Süheyla Yılmaz’ın sunduğu ve gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de

Merve Kornik
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Süheyla Yılmaz'ın sunduğu Paranın İzinde'nin bugünkü konuğu Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı.

- 40 altın analisti neye göre tahminlerini yukarı çekti?
- Gram altın için yıl sonu beklentileri ne yönde?
- Altın/gümüş rasyosu yatırımcıya ne anlatıyor?
- Euro/Dolar paritesinde yön ne?
- Hangi para birimi yatırımcısına daha çok kazandırabilir?
- Goldman Sachs’tan hisse senetlerine yönelik “tarife” uyarısı ne anlama geliyor?

Ekonomi gündemini yakından takip edenler için kaçırılmayacak bir yayın!

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