  4. Ekonomide Beklentiler Nasıl Şekilleniyor? | Ekonomi Masası

Ekonomide Beklentiler Nasıl Şekilleniyor? | Ekonomi Masası

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Dr. Şeref Oğuz ve Dr. Barış Esen ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

KONUKLAR;

BESTİ KARALAR – EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
ÜZEYİR DOĞAN - A1 CAPITAL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
PROF. DR. EVREN BOLGÜN - BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ / İKTİSATÇI
MERVE BÖLEN – YATIRIM FİNANSMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI YÖNETMENİ

