Ekonomide Gözler Bu Tarihte: Temmuz Neden Kritik? | Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde | Atılım Murat

Fed ne yapacak, TCMB’den gerçekten bir normalleşme beklenebilir mi?

Paranın İzinde programında Süheyla Yılmaz, ekonomist Atılım Murat ile Türkiye ve dünya ekonomisinin seyrini belirleyecek gelişmeleri konuşuyor.

📉 Fed Başkanı Powell: "Durumu okuyamıyoruz."

📆 Piyasalar artık Temmuz’a kilitlendi

💬 Mehmet Şimşek: “Temmuz sonrası normalleşme bekliyoruz.”

Bu programda:

-Amerika'da faiz indirim beklentisinin neden ertelendiği,

-Gümrük vergilerinin enflasyona etkisi ve Fed’in çıkmazı,

-TCMB'nin rezerv adımları ve Temmuz’daki kritik toplantısı,

-Reel sektörün faiz baskısı ve beklentileri,

-Ve yatırımcının önümüzdeki 2,5 ayda nasıl pozisyon alması gerektiği...

-Hepsi net analizlerle masaya yatırılıyor.