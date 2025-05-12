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Ekonomide Gözler Bu Tarihte: Temmuz Neden Kritik? | Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde | Atılım Murat

Gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de

Haber Merkezi
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Fed ne yapacak, TCMB’den gerçekten bir normalleşme beklenebilir mi?
Paranın İzinde programında Süheyla Yılmaz, ekonomist Atılım Murat ile Türkiye ve dünya ekonomisinin seyrini belirleyecek gelişmeleri konuşuyor.

📉 Fed Başkanı Powell: "Durumu okuyamıyoruz."
📆 Piyasalar artık Temmuz’a kilitlendi
💬 Mehmet Şimşek: “Temmuz sonrası normalleşme bekliyoruz.”

Bu programda:

-Amerika'da faiz indirim beklentisinin neden ertelendiği,
-Gümrük vergilerinin enflasyona etkisi ve Fed’in çıkmazı,
-TCMB'nin rezerv adımları ve Temmuz’daki kritik toplantısı,
-Reel sektörün faiz baskısı ve beklentileri,
-Ve yatırımcının önümüzdeki 2,5 ayda nasıl pozisyon alması gerektiği...
-Hepsi net analizlerle masaya yatırılıyor.

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