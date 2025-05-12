Ekonomide Gözler Bu Tarihte: Temmuz Neden Kritik? | Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde | Atılım Murat
Gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de
Fed ne yapacak, TCMB’den gerçekten bir normalleşme beklenebilir mi?
Paranın İzinde programında Süheyla Yılmaz, ekonomist Atılım Murat ile Türkiye ve dünya ekonomisinin seyrini belirleyecek gelişmeleri konuşuyor.
📉 Fed Başkanı Powell: "Durumu okuyamıyoruz."
📆 Piyasalar artık Temmuz’a kilitlendi
💬 Mehmet Şimşek: “Temmuz sonrası normalleşme bekliyoruz.”
Bu programda:
-Amerika'da faiz indirim beklentisinin neden ertelendiği,
-Gümrük vergilerinin enflasyona etkisi ve Fed’in çıkmazı,
-TCMB'nin rezerv adımları ve Temmuz’daki kritik toplantısı,
-Reel sektörün faiz baskısı ve beklentileri,
-Ve yatırımcının önümüzdeki 2,5 ayda nasıl pozisyon alması gerektiği...
-Hepsi net analizlerle masaya yatırılıyor.