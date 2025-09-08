  1. Ekonomim
Ekonominin Rotası Çiziliyor! Orta Vadeli Program’da Hangi Başlıklar Öne Çıkacak? | Ekonomi Masası

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Hakan Güldağ, Dr. Şeref Oğuz, Dr. Barış Esen ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

KONUKLAR;

CANAN SAKARYA –EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
YAKUP TOKTAMIŞ - TRİVE YATIRIM ANALİSTİ
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
PROF. DR. FATİH ÖZATAY – TCMB ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
MERVE BÖLEN – YATIRIM FİNANSMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI YÖNETMENİ

