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  4. Enflasyon Ağustosta Beklentinin Altında Kaldı

Enflasyon Ağustosta Beklentinin Altında Kaldı

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Barış Esen, Hakan Güldağ ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Katılımcılar:

BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ

ÇAĞLAR TOROS - İNFO YATIRIM STRATEJİSTİ

HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ

PROF. DR. EMRE ALKİN - TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI

DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ

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