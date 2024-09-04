Enflasyon Ağustosta Beklentinin Altında Kaldı
Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...
Merve Kornik
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Barış Esen, Hakan Güldağ ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.
Katılımcılar:
BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
ÇAĞLAR TOROS - İNFO YATIRIM STRATEJİSTİ
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
PROF. DR. EMRE ALKİN - TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ