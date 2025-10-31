Enflasyon ve Altının Gölgesinde Borsa: Neler Olacak? | Paranın İzinde | Cemal Demirtaş

Fed’in faiz kararı ve Trump-Şi Görüşmesi Borsa İstanbul’u neler bekliyor? Küçük yatırımcı neler yapmalı? Yatırımcı hisseleri nasıl seçmeli? Dünya Altın Konseyi’nin raporu: Altını nasıl yorumlamak gerekiyor? Hanehalkı enflasyon beklentisi yükseldi! 34:01 Hisseler için beklentiler
