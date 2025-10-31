  1. Ekonomim
  4. Enflasyon ve Altının Gölgesinde Borsa: Neler Olacak? | Paranın İzinde | Cemal Demirtaş

Enflasyon ve Altının Gölgesinde Borsa: Neler Olacak? | Paranın İzinde | Cemal Demirtaş

📌 Paranın İzinde | 30 Ekim 2025 🎙️ Sunucu: Süheyla Yılmaz 🎓 Konuk: Cemal Demirtaş

Bölümler;

Fed’in faiz kararı ve Trump-Şi Görüşmesi
Borsa İstanbul’u neler bekliyor? Küçük yatırımcı neler yapmalı?
Yatırımcı hisseleri nasıl seçmeli?
Dünya Altın Konseyi’nin raporu: Altını nasıl yorumlamak gerekiyor?
Hanehalkı enflasyon beklentisi yükseldi! 34:01 Hisseler için beklentiler

