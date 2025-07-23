Faiz Kararı Senaryoları! | Paranın İzinde | Erhan Aslanoğlu

Bugünkü yayında; TCMB'nin faiz kararı öncesi olası senaryoları değerlendiriyoruz. Temmuz ayında gerileyen tüketici güveninin arkasındaki nedenleri, dövizdeki artışın en çok kimi etkilediğini ve altın yatırımcısını nelerin beklediğini masaya yatırıyoruz.

Ayrıca Japonya kaynaklı küresel riskleri ve Fed Başkanı Powell’ın bankalar üzerindeki etkisini de mercek altına alıyoruz.

📌 Yayında öne çıkan başlıklar:

🔹 TCMB faiz kararı senaryoları

🔹 Tüketici güveninde 5 ayın en düşük seviyesi

🔹 Dövizdeki artış en çok kimi ilgilendiriyor?

🔹 Altın yatırımcısı ne yapmalı?

🔹 Japonya üzerinden yükselen riskler

🔹 Powell, bankalara sözünü geçirebilecek mi?