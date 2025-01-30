Fed Pas Geçti, ECB Nasıl Bir Karara İmza Atacak? Euro, Dolar ve Altına İlişkin Beklentiler
Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...
Merve Kornik
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Talip Aktaş - Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.
Katılımcılar:
ÇAĞLAR TOROS - İNFO YATIRIM STRATEJİSTİ
MARUF BUZCUGİL - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ
PROF. DR. FATİH ÖZATAY – TCMB ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANMAN DİREKTÖRÜ