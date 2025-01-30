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  4. Fed Pas Geçti, ECB Nasıl Bir Karara İmza Atacak? Euro, Dolar ve Altına İlişkin Beklentiler

Fed Pas Geçti, ECB Nasıl Bir Karara İmza Atacak? Euro, Dolar ve Altına İlişkin Beklentiler

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Talip Aktaş - Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Katılımcılar:

ÇAĞLAR TOROS - İNFO YATIRIM STRATEJİSTİ
MARUF BUZCUGİL - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ
PROF. DR. FATİH ÖZATAY – TCMB ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANMAN DİREKTÖRÜ

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