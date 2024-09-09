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  4. Fitch Türkiye’nin Kredi Notunu Yükseltti! Piyasalar Ne Tepki Verecek?

Fitch Türkiye’nin Kredi Notunu Yükseltti! Piyasalar Ne Tepki Verecek?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Hakan Güldağ ve Şenay Zeren ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Katılımcılar:

CANAN SAKARYA - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
DOÇ. DR. FİLİZ ERYILMAZ - ALB YATIRIM BAŞEKONOMİSTİ
HÜSEYİN GÖKÇE – EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
BURCU AYDIN ÖZÜDOĞRU – EKONOMİST / BİLKENT ÜNİ. ÖĞR. ÜYESİ/ EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
BERNA ÖNSEL- YATIRIM FİNANSMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI UZMANI

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