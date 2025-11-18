Fon Yatırımcılarını Ne Bekliyor? | Paranın İzinde | Murat iman

- Fon Yöneticilerinden Gelişen Piyasa Uyarısı - Buffett’tan Şok Veda Hamlesi - Soros’tan Sert U Dönüşü - Hükümet Kapanmayı Atlattı Ama Ekonomi Alarm Veriyor - Borsadan Yatırımcı Çıkışı Sürüyor - Altında Yön Ne Olacak? Dikkatler Kritik ABD Verilerinde
