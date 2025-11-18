  1. Ekonomim
  2. Video Galeri
  3. Ekonomi
  4. Fon Yatırımcılarını Ne Bekliyor? | Paranın İzinde | Murat iman

Fon Yatırımcılarını Ne Bekliyor? | Paranın İzinde | Murat iman

📌 Paranın İzinde | 17 Kasım 2025 🎙️ Sunucu: Süheyla Yılmaz 🎓 Konuk: Murat iman

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

- Fon Yöneticilerinden Gelişen Piyasa Uyarısı
- Buffett’tan Şok Veda Hamlesi
- Soros’tan Sert U Dönüşü
- Hükümet Kapanmayı Atlattı Ama Ekonomi Alarm Veriyor
- Borsadan Yatırımcı Çıkışı Sürüyor
- Altında Yön Ne Olacak? Dikkatler Kritik ABD Verilerinde

Diğer Videolar
Borsa Haftaya Pozitif Başladı! Piyasa Neyi Fiyatlıyor? | Ekonomi Masası | 18 Kasım
Borsa Haftaya Pozitif Başladı! Piyasa Neyi Fiyatlıyor? | Ekonomi Masası | 18 Kasım
Trump’tan Yeni “Maduro” Sinyali | Çin-Japon Gerilimi Tam Gaz! | ALL STREET JOURNAL | 17 Kasım
Trump’tan Yeni “Maduro” Sinyali | Çin-Japon Gerilimi Tam Gaz! | ALL STREET JOURNAL | 17 Kasım
Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | Ekonomi Masası | 17 Kasım
Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | Ekonomi Masası | 17 Kasım
Trump Hafta Sonu Venezuela'ya Saldıracak mı? | ALL STREET JOURNAL | 14 Kasım
Trump Hafta Sonu Venezuela'ya Saldıracak mı? | ALL STREET JOURNAL | 14 Kasım
Ekonomi ve Piyasalar: Borsa, Dolar, Altın ve Küresel Riskler | Paranın İzinde | Derya Hekim
Ekonomi ve Piyasalar: Borsa, Dolar, Altın ve Küresel Riskler | Paranın İzinde | Derya Hekim
ABD Hükümetinin Açılmasını Piyasa Nasıl Fiyatladı, BIST100’de Haftalık Kapanış Nasıl Olacak?
ABD Hükümetinin Açılmasını Piyasa Nasıl Fiyatladı, BIST100’de Haftalık Kapanış Nasıl Olacak?
Trump Epstein Kızıyla Saatler Geçirdi mi? | All Street Journal | 13 Kasım
Trump Epstein Kızıyla Saatler Geçirdi mi? | All Street Journal | 13 Kasım
Borsada Zayıf Hacim, Altında Rekor Rehaveti! Piyasa Neyi Fiyatlıyor? | Ekonomi Masası | 13 Kasım
Borsada Zayıf Hacim, Altında Rekor Rehaveti! Piyasa Neyi Fiyatlıyor? | Ekonomi Masası | 13 Kasım