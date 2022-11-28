Hububat ve bakliyat milyar dolarlık ihracat liginde

Hububat ve bakliyat sektörü eylül ve ekim aylarını 1’er milyar doların üstünde ihracat ile kapattı. Sektör, otomotiv, kimya, hazırgiyim ve konfeksiyon, çelik, elektrik ve elektronik, demir ve demir dışı sektörlerinden sonra aylık bazda milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşan 7’nci sektör oldu. Hububat ve bakliyat sektörün artık milyar dolarlık ihracat liginde yer aldığını belirten TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, eylül ve ekim aylarında aylık bazda 1 milyar doların üzerine çıkarak ihracatta yerini pekiştirildiğini söyledi. Devletin ihracatçılara vermiş olduğu destekler, özel sektörün bu desteklerden daha fazla bilgi sahibi olması ve yurtdışındaki etkinliklere daha fazla katılım gösterilmesi ile ihracat tutarının 1 milyar doların üzerine çıktığını belirten Tiryakioğlu, “Sektörümüz, geçen yılın ekim ayında 897 milyon 190 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu yıl ise önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,6 artışla 1 milyar 45 milyon 927 bin dolarlık ihracata ulaştı. Yine geçen yıl eylül ayında 840 milyon 3 bin dolar ihracata karşın bu yılın eylül ayında ise yüzde 20,5 artışla 1 milyar 12 milyon 601 bin dolar ihracat gerçekleşti. Bu yıl eylül ve ekim ayında toplam ihracatımız 2 milyar 58 milyon 528 bin dolar oldu. Hububat sektörünün Türkiye geneli 10 aylık dönemdeki ihracatı ise yüzde 27,3 artışla 9 milyar 297 milyon dolara yükseldi” dedi.