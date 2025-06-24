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  4. İran, Katar ve Irak’taki ABD Üslerini Vurdu! Piyasa Fiyatlaması Nasıl Olacak? | Ekonomi Masası

İran, Katar ve Irak’taki ABD Üslerini Vurdu! Piyasa Fiyatlaması Nasıl Olacak? | Ekonomi Masası

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Dr. Barış Esen ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

KONUKLAR:

BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
MEHMET ALİ YILDIRIMTÜRK – ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI
MARUF BUZCUGİL - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ
PROF. DR. FATİH ÖZATAY – TCMB ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANMAN DİREKTÖRÜ
PROF. DR. İLTER TURAN - EKONOMİ GAZETESİ YAZARI

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