İşsizlik Artıyor! Rakamların Verdiği Sinyal Ne?
Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...
Merve Kornik
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Hakan Güldağ, Barış Esen ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.
Katılımcılar:
BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
BAKİ ATILAL - A1 CAPITAL GMY
MARUF BUZCUGİL - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ
PROF. DR. ZEYNEP ÖKTEN - NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ