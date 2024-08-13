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  4. İşsizlik Artıyor! Rakamların Verdiği Sinyal Ne?

İşsizlik Artıyor! Rakamların Verdiği Sinyal Ne?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Hakan Güldağ, Barış Esen ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Katılımcılar:

BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
BAKİ ATILAL - A1 CAPITAL GMY
MARUF BUZCUGİL - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ
PROF. DR. ZEYNEP ÖKTEN - NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ

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