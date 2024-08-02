  1. Ekonomim
  2. Video Galeri
  3. Ekonomi
  4. İstanbul’da Enflasyon Aylık Bazda Hız Kazandı

İstanbul’da Enflasyon Aylık Bazda Hız Kazandı

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Hakan Güldağ, Barış Esen ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Katılımcılar:

CANAN SAKARYA -EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
EDA KARADAĞ - GEDİK YATIRIM YATIRIM DANIŞMANLIĞI MÜDÜR YARDIMCISI
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
DR. ŞEREF OĞUZ - EKONOMİ GAZETESİ YAYIN KURULU BAŞKANI
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ

Diğer Videolar
CB Yardımcısı Yılmaz Güncel OVP İçin Tarih Verdi!
CB Yardımcısı Yılmaz Güncel OVP İçin Tarih Verdi!
Hamas Liderinin Öldürülmesinin Ekopolitik Etkileri
Hamas Liderinin Öldürülmesinin Ekopolitik Etkileri
Açlık Sınırı Asgari Ücretin 2 Bin TL Üzerinde!
Açlık Sınırı Asgari Ücretin 2 Bin TL Üzerinde!
Altında 3 Bin Seviyesini Ne Zaman Görürüz?
Altında 3 Bin Seviyesini Ne Zaman Görürüz?
Arkadaşını bıçaklayıp, son anlarını cep telefonuna kaydetti
Arkadaşını bıçaklayıp, son anlarını cep telefonuna kaydetti
Borsada Bu Hafta Banka Bilançoları Mercek Altında
Borsada Bu Hafta Banka Bilançoları Mercek Altında
Bu Hafta Piyasada Yönü Hangi Veriler Belirleyecek?
Bu Hafta Piyasada Yönü Hangi Veriler Belirleyecek?
ABD Beklentilerin Üzerinde Büyüdü! Piyasa Nasıl Tepki Verdi?
ABD Beklentilerin Üzerinde Büyüdü! Piyasa Nasıl Tepki Verdi?