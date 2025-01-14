JP Morgan’dan Bankacılık İçin “Kritik Dönem” Değerlendirmesi!BIST100’de Hangi Sektörler Öne Çıkacak?
Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...
Merve Kornik
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hakan Güldağ - Berfin Çipa - Dr. Barış Esen ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.
Katılımcılar:
BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
VOLKAN DÜKKANCIK - ALLBATROSS GRUP STRATEJİSTİ
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
DR. BURCU AYDIN - TEPAV DİREKTÖRÜ / IMF ESKİ EKONOMİSTİ
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANMAN DİREKTÖRÜ